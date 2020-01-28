В Воронеже водитель иномарки пристроился за пожарной машиной и вылетел на встречку
В Воронеже на видео сняли на видео грубое нарушение правил дорожного движения на мосту у Заставы. Водитель автомобиля «Опель-Астра» подрезает автора ролика, а затем пристраивается за пожарной машиной и выезжает на встречную полосу. Запись с видеорегистратора опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте».
Нарушение ПДД в Воронеже.
Воронежца, опубликовавшего видео, возмутил и тот факт, что за хамское поведение водитель иномарки даже не извинился «аварийкой». Поэтому, по его словам, он и выложил ролик в Сеть.
В ГУ МВД по региону просят местных жителей сообщать о нарушениях ПДД в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно). Также информацию можно отправить через официальный сайт ГИБДД (раздел «Прием обращений»).
ИСТОЧНИК KP.RU