В Воронеже водитель иномарки пристроился за пожарной машиной и вылетел на встречку

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:02:44+03:00

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В Воронеже на видео сняли на видео грубое нарушение правил дорожного движения на мосту у Заставы. Водитель автомобиля «Опель-Астра» подрезает автора ролика, а затем пристраивается за пожарной машиной и выезжает на встречную полосу. Запись с видеорегистратора опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте».

Нарушение ПДД в Воронеже.

Воронежца, опубликовавшего видео, возмутил и тот факт, что за хамское поведение водитель иномарки даже не извинился «аварийкой». Поэтому, по его словам, он и выложил ролик в Сеть.

В ГУ МВД по региону просят местных жителей сообщать о нарушениях ПДД в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно). Также информацию можно отправить через официальный сайт ГИБДД (раздел «Прием обращений»).

ИСТОЧНИК KP.RU