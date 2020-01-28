2020-01-28T18:49:32+03:00
Общество

В Воронеже может появиться своя авиакомпания

У нее в распоряжении будут восемь самолетов «Суперджет»
Юрий КОЗЛОВ
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Губернатор Александр Гусев одобрил проект новой воронежской авиакомпании и на первых порах пообещал административную поддержку.Губернатор Александр Гусев одобрил проект новой воронежской авиакомпании и на первых порах пообещал административную поддержку.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Во вторник, 28 января, губернатор Александр Гусев встретился с руководством ООО «Авиакомпания «Лидер». Ее владелец Валентин Толкачев и генеральный директор предприятия Павел Овчаренко представили новый проект. Он предусматривает создание новой региональной авиакомпании с базированием в аэропорту «Воронеж». На ее самолетах можно будет летать, минуя московский авиаузел, что отразится на цене билета, сделав ее более доступной.

Компания собирается взять в лизинг восемь самолетов SSJ-100LR («Суперджет»). В перспективе могут использовать и российские лайнеры. Начало полетов новой авиакомпании запланировано на третий - четвертый квартал 2020 года. Пилотов, имеющих летные лицензии, уже набрали, как и прочий персонал. Самолеты поначалу будут летать на юг России, в центральные и северо-восточные регионы нашей страны, а также на Урал и в Западную Сибирь. Также рассматривают перспективу запуска рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Соглашение с международными аэропортом «Воронеж» уже подписали. Общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Из них – 300 миллионов - средства частных инвесторов. В авиакомпании обещают создать около 350 новых рабочих мест со средним уровнем зарплаты, 100 тысяч рублей в месяц.

Александр Гусев проект одобрил

-Мы готовы оказать проекту «Лидера» административную поддержку, а в будущем, при его развитии, рассмотреть и возможность предоставления льгот, - заявил губернатор.

Напомним, работавшая ранее в Воронеже авиакомпания «Полет» прекратила свою деятельность в декабре 2014 года из-за финансовых трудностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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