В Воронежской области мужчина угнал авто, попал на нем в ДТП и уснул за рулем

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:16:07+03:00

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В Острогожске задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 28 января.

Инцидент произошел накануне ночью. 31-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своей 34-летней подругой. Около 5 утра женщина уснула, а вот ее собутыльнику не спалось. Местный житель решил покататься на ее авто. Он взял ключи, вышел на улицу и отправился в дорогу на чужой «Ладе-Приоре». Не остановил его ни тот факт, что он был пьян, ни отсутствие прав, которых он был лишен за управление машиной в нетрезвом виде.

Правда, далеко уехать мужчина не смог. Он не справился с управлением и врезался в отбойник. А затем уснул прямо за рулем.

О ДТП в дежурную часть сообщили очевидцы. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ст. 261.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU