В Воронеже изолировали двух человек с подозрением на новый тип коронавируса

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:10:00+03:00

Ранее неизвестный штамм появился в конце прошлого года в результате незаконной торговли дикими животными на китайском рынке Фото: REUTERS

Мужчина и женщина несколько дней назад вернулись из Китая

Изменить размер текста: A A

28 января в Воронеже госпитализировали двух пациентов с подозрением на новый тип коронавируса. Речь идет о 55-летней женщине и 35-летнем мужчине. Недавно они вернулись из КНР – однако за медицинской помощью обратились только спустя несколько дней после прибытия. По нашим данным, воронежцы были в одном и том же месте, в провинции на юге Китая.

- При госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников. В настоящее время пациенты размещены в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Для определения типа вируса, вызвавшего заболевание у госпитализированных, в течение трех дней проведут анализы на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся. Параллельно воронежские санврачи проводят исследование на грипп.

- По поручению губернатора Александра Гусева профильный зампред правительства Воронежской области Владимир Попов возглавил специальную комиссию, которая будет контролировать ход событий. Напомним, что в России уже регистрировались случаи с подозрением на коронавирус, которые не подтвердились. Мы будем информировать общественность по мере поступления новой информации. Ситуация находится на контроле, - отметили в облправительстве.

Напомним, в воронежском аэропорту усилили контроль из-за вируса из Китая. До этого сообщалось, что в медорганизациях области готовы принять людей, если они прилетят из-за границы с симптомами коронавирусной инфекции.

Эксперты подчеркивают, что летальность, к счастью, сегодня очень низкая. Однако ученые до сих пор точно не знают, как именно передается вирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU