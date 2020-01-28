В Воронеже изолировали двух человек с подозрением на новый тип коронавируса
28 января в Воронеже госпитализировали двух пациентов с подозрением на новый тип коронавируса. Речь идет о 55-летней женщине и 35-летнем мужчине. Недавно они вернулись из КНР – однако за медицинской помощью обратились только спустя несколько дней после прибытия. По нашим данным, воронежцы были в одном и том же месте, в провинции на юге Китая.
- При госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников. В настоящее время пациенты размещены в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Для определения типа вируса, вызвавшего заболевание у госпитализированных, в течение трех дней проведут анализы на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся. Параллельно воронежские санврачи проводят исследование на грипп.
- По поручению губернатора Александра Гусева профильный зампред правительства Воронежской области Владимир Попов возглавил специальную комиссию, которая будет контролировать ход событий. Напомним, что в России уже регистрировались случаи с подозрением на коронавирус, которые не подтвердились. Мы будем информировать общественность по мере поступления новой информации. Ситуация находится на контроле, - отметили в облправительстве.
Напомним, в воронежском аэропорту усилили контроль из-за вируса из Китая. До этого сообщалось, что в медорганизациях области готовы принять людей, если они прилетят из-за границы с симптомами коронавирусной инфекции.
Эксперты подчеркивают, что летальность, к счастью, сегодня очень низкая. Однако ученые до сих пор точно не знают, как именно передается вирус.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»