В Воронеже в жилом доме запретили пользоваться лифтом по ночам

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:16:08+03:00

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В жилом доме №241/10 на улице 9 Января в Воронеже на 30 суток приостановили ночную работу лифта. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону во вторник, 28 января.

Так, после жалоб местных жителей сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в доме. Оказалось, что уровень шума превышает гигиенический норматив для ночного времени суток, что подтверждается протоколом испытаний.

По мнению надзорного органа выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. Суд признал ООО «УК Стройтехника» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Эксплуатации лифта в ночное время с 23.00 до 7.00 приостановили на 30 суток.

Исполнение решения суда будут контролировать судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU