2020-01-28T17:08:34+03:00
Общество

В Воронежской области Роспотребнадзор открыл горячую линию по некурительным смесям с никотином

Проконсультироваться со специалистами можно будет до 3 февраля
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном управлении Роспотребнадзора решили открыть «горячую линию», чтобы проконсультировать всех желающих по некурительной никотинсодержащей продукции. Получить всю необходимую информацию местные жители смогут с 20 по 3 февраля по бесплатному номеру 8-800-201-59-78.

В рабочие дни все желающие также смогут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов управления:

- в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29; 8 (47346) 2-77-17; 8 (47361) 2-26-65.

- в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;

- в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391)-4-21-88

- в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51;

- в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362)2-48-93;

- в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина угнал авто, попал на нем в ДТП и уснул за рулем
В Воронеже демонтировали пять из семи пролетов виадука на 9 Января
В Воронеже сиделка украла у ветерана войны 2,5 миллиона рублей
В Воронеже изолировали двух человек с подозрением на новый тип коронавируса
За массу нарушений чиновники Фонда капремонта Воронежской области отделались легким испугом
В Воронеже в жилом доме запретили пользоваться лифтом по ночам
В Воронежской области Роспотребнадзор открыл горячую линию по некурительным смесям с никотином
В Воронеже таинственно исчезла 48-летняя женщина
В окно частного дома под Воронежем прилетела шальная пуля
Воронежцам расскажут, как сделать Instagram источником дохода
В Воронежской области мужчина убил знакомого из-за денег и сам сознался полиции
В Воронеже пациента из инфекционной больницы увезли в специальном боксе
Музей Бунина откроется в Воронеже в сентябре 2020-го
Воронежские подростки сыграют в "Малый Сатурн"
В воронежскую колонию поселения пытались передать сигареты с запрещенной «начинкой»
В Воронежской области мужчина пытался под курткой вынести две бутылки пива из магазине
В нехорошей квартире в Воронеже жгут костры
Глава поселка в Воронежской области деньги на благоустройство потратил на покупку мальков для пруда
Предприятие в Воронежской области оштрафовали за то, что скрыли прием на работу бывшего чиновника
В Воронежской области ищут глухого 68-летнего мужчину
В Воронежской области женщина может сесть в тюрьму из-за украденной для дочки мягкой игрушки
На улицах Воронежа в 2020-м обустроят "приподнятые" пешеходные переходы
В 2019 году к депутатам Воронежской облдумы обратились более 4 тысяч граждан
Воронежские следователи возбудили уголовное дело после резонансного ДТП с четырьмя погибшими