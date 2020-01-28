В Воронежской области Роспотребнадзор открыл горячую линию по некурительным смесям с никотином
В региональном управлении Роспотребнадзора решили открыть «горячую линию», чтобы проконсультировать всех желающих по некурительной никотинсодержащей продукции. Получить всю необходимую информацию местные жители смогут с 20 по 3 февраля по бесплатному номеру 8-800-201-59-78.
В рабочие дни все желающие также смогут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов управления:
- в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29; 8 (47346) 2-77-17; 8 (47361) 2-26-65.
- в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;
- в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;
- в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391)-4-21-88
- в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51;
- в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362)2-48-93;
- в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;
- в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.
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