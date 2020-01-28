2020-01-28T16:27:53+03:00
Происшествия

В Воронеже таинственно исчезла 48-летняя женщина

В последний раз ее видели соседи месяц назад
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 48-летнюю Ирину Волокитину. Женщина жила одна в столице Черноземья. Недавно к ней приехали родственники, но не застали ее дома. Телефон тоже не отвечал. В последний раз соседи видели горожанку 22 декабря. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшей 168 см. У женщины худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Скорее всего она была одета в серую куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Ирины Волохиной, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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