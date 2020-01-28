2020-01-28T16:51:09+03:00
Общество

В Воронеже пациента из инфекционной больницы увезли в специальном боксе

Очевидцы уверяют, что это – женщина, которая недавно побывала в Китае, и боятся коронавируса
Олег ИВАНОВ
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Возникает вопрос: если пациент заметил заболевание не сразу, он мог контактировать с другими людьми?Возникает вопрос: если пациент заметил заболевание не сразу, он мог контактировать с другими людьми?Фото: СОЦСЕТИ
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Воронежцы 28 января опубликовали в социальных сетях фото, на котором видно, как пациента в специальном боксе увозят из областной клинической инфекционной больницы (ул. Бахметьева, 10). При этом в машину человека грузят медики в полном обмундировании: в комбинезонах с капюшоном и панорамных масках с фильтрами. Все это заставляет предположить, что случай действительно серьезный.

По предварительной информации, приемное отделение больницы закрыли на карантин. Однако, как нам удалось выяснить, данная информация не подтвердилась - больница продолжает работать.

Воронежцы в социальных сетях утверждают, что пациент – женщина, которая не так давно вернулась из Китая. Все это заставляет предположить, что она могла подхватить инфекцию, вызванную коронавирусом нового типа. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Мы отправили запрос в пресс-службу департамента здравоохранения с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Тем более, возникает вопрос: если пациент заметил заболевание не сразу, он мог контактировать с другими людьми?

Напомним, в воронежском аэропорту усилили контроль из-за вируса из Китая. До этого сообщалось, что в медорганизациях Воронежской области готовы принять людей, если они прилетят из-за границы с симптомами коронавирусной инфекции.

Эксперты подчеркивают, что летальность, к счастью, сегодня очень низкая. Однако ученые до сих пор точно не знают, как именно передается вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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