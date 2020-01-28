В воронежскую колонию поселения пытались передать сигареты с запрещенной «начинкой»
В исправительную колонию № 1 в Семилуках пытались доставить наркотики. Запрещенные вещества обнаружили во время досмотра продуктовой передачки от 38-летнего гостя. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Воронежской области.
Так, 26 января сотрудница комнаты приема посылок и передач нашла в одной из коробок сигареты с шестью свертками с предполагаемым наркотическим средством. Запрещенную «начинку» проверила служебная собака по кличке «Лара». Она активно принюхивалась, а затем села возле обыскиваемого предмета, указав таким своим поведением на наличие в пакетиках наркотиков.
Материалы о случившемся переданы сотрудникам ОМВД России по Семилукскому району для проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU