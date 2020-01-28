2020-01-28T15:00:31+03:00
Происшествия

Глава поселка в Воронежской области деньги на благоустройство потратил на покупку мальков для пруда

Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области к ответственности привлекли главу Грибановки за нецелевое расходование средств.

Прокурорские сотрудники обнаружили, что в мае 2019 года глава администрации заключил муниципальный контракт с рыбопитомником на покупку мальков на 99 тыс рублей. При этом средства на оплату контракта выделили из строки расходов на благоустройство. Глава поселения объяснил эту несостыковку целью предотвращения ухудшения экологического состояния пруда «Машзаводской».

- Кроме того, что деньги местного бюджета были израсходованы из строки расходов, не предназначенной на вышеуказанные цели, администрация проигнорировала требования закона о необходимости согласовании с уполномоченными органами запуска в водный объект мальков (ведь это могло привести к еще большему ухудшению состояния пруда, нарушению баланса биосферы), более того, указанный пруд находится в федеральной собственности, и глава поселка не имел права принимать самостоятельные решения подобного рода, - отметили в прокуратуре Воронежской области. – Главу поселка суд оштрафовал за нецелевое использование бюджетных средств на 20 тыс рублей. Кроме того, придется возместить ущерб бюджету, причиненный в результате нецелевого использования бюджетных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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