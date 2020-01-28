В Воронежской области ищут глухого 68-летнего мужчину
На хуторе Орбинском Верхнемамонского района разыскивают 68-летнего Петра Немчинова. Мужчина вышел из дома на улице Школьной 25 января и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного-отряда «Черноземье».
Рост пропавшего 160-165 см. У Петра Немчинова худощавое телосложение, короткая стрижка. Волонтеры указали также особые приметы мужчины. Он глухой и хромает на правую ногу.
В день исчезновения Петр Немчинов был в черной болоньевой куртке, клетчатой теплой рубашке, коричневом свитере, черной вязаной шапке и черных дутых сапогах.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU