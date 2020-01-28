На улицах Воронежа в 2020-м обустроят "приподнятые" пешеходные переходы
В Воронеже сделают «приподнятые» пешеходные переходы. Первые новации на улицах города могут появятся в ближайшее время у образовательных учреждений. Специалисты Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства сейчас анализируют возможность их обустройства в девяти местах, предложенных ГИБДД, сообщили в мэрии Воронежа.
Приподнятые «зебры» планируют обустроить на:
ул.Баррикадной, 73 (подход к школе №69),
ул.Беговой, 176 (гимназия УВК №1),
ул.Донской, 73 (подход к детскому саду №93),
ул.Ленинградской, 1 (возле юридического техникума),
ул.Ленинградской, 33а (у авиационного техникума имени Валерия Чкалова),
ул.Переверткина, 25 (лицей №3),
ул.Полины Осипенко, 4 (возле гимназии №5 и поликлиники №5),
ул.Студенческой, 18 (рядом с Воронежским железнодорожным колледжем),
ул.206 Стрелковой Дивизии в Масловке (у школы №77).
Приподнятые переходы будут на несколько сантиметров выше дорожного полотна, предполагается, что они повысят безопасность движения, поскольку водителям придется сбрасывать скорость, притормаживая перед такими «зебрами».
ИСТОЧНИК KP.RU