На улицах Воронежа в 2020-м обустроят "приподнятые" пешеходные переходы

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:53:43+03:00

У же обсуждают 9 мест для их размещения

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В Воронеже сделают «приподнятые» пешеходные переходы. Первые новации на улицах города могут появятся в ближайшее время у образовательных учреждений. Специалисты Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства сейчас анализируют возможность их обустройства в девяти местах, предложенных ГИБДД, сообщили в мэрии Воронежа.

Приподнятые «зебры» планируют обустроить на:

ул.Баррикадной, 73 (подход к школе №69),

ул.Беговой, 176 (гимназия УВК №1),

ул.Донской, 73 (подход к детскому саду №93),

ул.Ленинградской, 1 (возле юридического техникума),

ул.Ленинградской, 33а (у авиационного техникума имени Валерия Чкалова),

ул.Переверткина, 25 (лицей №3),

ул.Полины Осипенко, 4 (возле гимназии №5 и поликлиники №5),

ул.Студенческой, 18 (рядом с Воронежским железнодорожным колледжем),

ул.206 Стрелковой Дивизии в Масловке (у школы №77).

Приподнятые переходы будут на несколько сантиметров выше дорожного полотна, предполагается, что они повысят безопасность движения, поскольку водителям придется сбрасывать скорость, притормаживая перед такими «зебрами».

ИСТОЧНИК KP.RU