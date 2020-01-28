2020-01-28T12:05:25+03:00
Общество

Позитивную бабушку по вызову на удобный график ищут в Воронеже

Забавное объявление появилось в соцсети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже в жилом комплексе «Каштановый» сфотографировали необычное объявление. В нем горожанка Елена разыскивает пенсионерку, которая станет полноценным членом ее семьи. В обязанности пожилой женщины будет входить все то, что обычно делает настоящая бабушка. Фотографию листовки опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте.

- Ищу позитивную бабушку-пенсионерку, которая станет для нашей семьи полноценной бабушкой. Будет печь пироги, блины, играть с детьми и главное – не читать лекции о морали, - указано в записке.

Автор объявления предлагает при этом удобный график 2-4 часа в день 2-5 раз в неделю исключительно по будням. Вакансия удивила и порадовала пользователей Сети. Многие сразу же пожелали занять должность, а кто-то и сам бы не отказался от такой бабушки.

- Не стало настоящих бабушек, и молодежь заскучала. Современные бабушки вовсе не хотят положить свою оставшуюся жизнь на воспитание внуков и правнуков. Да еще и срок выхода на пенсию увеличили, - с грустью отметила местная жительница в комментариях к объявлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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