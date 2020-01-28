В Воронеже за ночь сгорели две иномарки

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:00:52+03:00

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За ночь 28 января пожарные в Воронеже дважды выезжали на тушение автомобилей. Первое сообщение поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области в 2.08 - на ул. 20 лет Октября полыхал «Фиат Пунто». Семеро пожарных ликвидировали огонь в 2.17. В автомобиле сгорел моторный отсек.

Второй раз пожарных вызвали тушить «Ауди А6» в 4.38 на ул. Хользунова, 41. Пожар ликвидировали в 4.47. В автомобиле поврежден багажный отсек. Из людей в обоих случаях никто не пострадал.

В случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU