В Воронежской области КамАЗ раздавил своего водителя

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:39:18+03:00

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За 27 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 100 ДТП, большинство из них произошло в областном центре – 76. В итоге восемь человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

Около 23.40 на 424-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе погиб водитель автомобиля КамАЗ. Мужчину задавил его же грузовик, потому что 50-летний житель Волгоградской области не принял мер к предотвращению самопроизвольного отката транспортного средства. Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU