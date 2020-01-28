Москвич предложил воронежцу пристроить племянника в академию ФСБ за 350 тысяч
В Воронеже будут судить лже-сотрудника спецслужб. 49-летний житель столицы предложил воронежскому знакомому «пристроить» племянника в Академию ФСБ России. Мотивировал тем, что якобы в прошлом являлся сотрудником спецслужб, имеет обширные связи в данной силовой структуре и сможет оказать содействие в поступлении в академию. Не бесплатно, за 350 тысяч рублей.
Воронежец согласился передать требуемую сумму. В декабре 2019 года сотрудники регионального СК и УФСБ России по Воронежской области задержали мздоимца при получении требуемой суммы.
Теперь ему придется ответить за мошенничество. Дело передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU