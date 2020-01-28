В Воронеже оформление цветников посвятят 75-летию Победы

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:29:50+03:00

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Столицу Черноземья красиво оформят к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Притом не только флагами и баннерами: особым образом - с применением праздничной символики - декорируют 17 цветников на знаковых памятных местах города. Из них пять новых обустроят на братских могилах в ботаническом саду ВГУ, на территории станции юных натуралистов и опытной станции агроуниверситета, в парке «Танаис» и сквере имени Ватутина. Красные тюльпаны посадили на мемориальных комплексах «Песчаный лог» и «Чижовский плацдарм», площадях Черняховского и Ленина, в сквере «Аллея Славы» и в парке «Патриотов», а луковицы разноцветных сортов - на клумбах в сквере имени Бунина и на транспортном кольце у главного корпуса ВГУ. Об этом рассказала на планерке в мэрии руководитель городского управления экологии Наталья Ветер.

В 2020-м в рамках цветочного оформления Воронеж обустроят около трех гектаров уличных и парковых цветников с однолетниками и многолетниками и около двух гектаров цветников на территориях предприятий и учреждений образования и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU