2020-01-27T22:17:29+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл воскресенскому «Химику» в серии буллитов

Героями матча стали вратари обеих команд
Юрий КОЗЛОВ
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Хоккеисты "Бурана" празднуют гол Егора Алешина, который, увы, принес лишь одно очко.Хоккеисты "Бурана" празднуют гол Егора Алешина, который, увы, принес лишь одно очко.Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.
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Счет в домашнем матче «ураганные» открыли на 16 минуте – Никита Аноховский реализовал большинство. В первом периоде «Буран» отчаянно атаковал, а «Химик играл рационально, каждую атаку завершал хорошо подготовленным броском.

Во втором периоде большее спокойствие и системность в игре гостей дали о себе знать. Буквально за две минуты «Химик» перевернул ход матча в свою пользу. Сначала на 33-й Виталий Тесленко поставил точку в розыгрыше лишнего, а на 34-й Илья Карлин вывел воскресенцев вперед – 1:2.

В третьей 20-минутке «Буран» несся к воротам соперника сравнять счет, а «Химик» регулярно подлавливал хозяев льда на контратаках. Все же победила страсть – затяжную атаку Егор Алешин завершил резким выездом из-за ворот и точным броском – 2:2.

В овертайме опасных моментов было немного, удаление «Химика» в конце дополнительного времени хоккеисты «Бурана» реализовать не смогли. А серия буллитов затянулась. Вратари в этот вечер были в ударе. Голкипер «Химика» Павел Хомченко не дал забросить Егору Алешину, Магомеду Гимбатову, Илье Кляузову, Никите Аноховскому и Аслану Раисову. Никита Исаев вышел победителем в противостоянии с двумя Ильями Павлюковым и Карлиным, Олегом Губиным, Антоном Первовым и Евгением Соловьевым. Второй круг! Губин и Раисов вновь не забили, а вот Соловьев все же протолкнул шайбу в ворота. Гимбатов неточен, Хомченко – абсолютный герой матча. 2:3 – в пользу «Химика».

«Буран» набрал всего одно очко, теперь в активе «ураганных» их 43. Но, судя по всему, воронежская команда вновь пролетает мимо плей-офф. До заветного восьмого места, которое занимает пермский «Дизель», восемь очков.

Следующая игра «Бурана» снова пройдет в Воронеже 29 января. Соперник – фарм-клуб ЦСКА московская «Звезда». Столичные хоккеисты набрали 71 очков и уже обеспечили участие в плей-офф. «Звезда» на данный момент четвертая команда Конференции 1. Мотивация у них не запредельная, есть только призрачные шансы вскочить на третье место. Игра начнется в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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