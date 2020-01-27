За пять лет расселят 25 аварийных воронежских домов

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:06:21+03:00

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В прошлом году жильцы 34 квартир двух домов на улице Пирогова и Машиностроителей Воронежа получили взамен ветхого жилья новые квартиры. По планам мэрии, до 2025 года планируется расселить еще 25 аварийных домов, это 469 квартир с более чем 1,1 тысячи жильцов.

- В конце 2019 года управление жилищных отношений провело торги на приобретение жилья для расселения трёх домов по адресам: ул. Ленинградская, д.64, ул. Б. Хмельницкого, д. 30; ул. 20-летия Октября, д. 34, - рассказали в мэрии. - По итогам аукционов заключены два муниципальных контракта на поставку готовых квартир, которые предложат жителям аварийных домов.

До конца 2021 года планируется расселить два многоквартирных дома на Дорожной, 26 и Серафимовича,12: всего 35 квартир с 85 жильцами.

Согласно планам на 2018-2019 годах мэрия рассчитывала расселить 24 аварийных дома, или 474 жилых помещения. На сегодняшний день 17 из них освободили. Расселение еще шести домов пока не завершено, поскольку по нескольким квартирам идут судебные процессы.

Среди них дом №7 по ул. Депутатской, в котором 203 квартиры. В 2019 году для согласившихся на переселение купили 89 квартир. Собственникам 25 жилых помещений выплатили денежную компенсацию. В отношении 12 собственников и нанимателей вопрос о переселении рассматривается в суде. Для расселения оставшейся части жителей был проведен аукцион, который признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Мэрия продолжает работу.

В 2019 году в Воронеже снесли 30 расселенных домов. Стоимость работ составила 15,9 миллиона рублей. На 2020 год на эти цели потратят 14,7 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU