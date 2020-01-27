В Воронежской области пьяного водителя суд отправил в колонию

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:38:44+03:00

Мужчина несколько раз садился за руль под алкоголем и имел другие проблемы с законом

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Борисоглебский районный суд назначил 43-летнему местному жителю наказание в виде двух лет колонии строгого режима. На счету подсудимого не одно, а целый список преступлений - причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против порядка управления и хранение наркотиков, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, а также в причинении легкого вреда здоровью двоим знакомым.

14 марта 2019 года обвиняемый на почве бытового конфликта во время ссоры несколько раз ударил ножом в бедро своего ровесника. Уже 18 июня сотрудники задержали его за рулем ВАЗ-2106 с признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования мужчина отказался, за что Борисоглебский мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишил права управления механическими транспортными средствами на 1,5 года.

Но уже 6 июля этого же года нарушитель снова попался инспекторам ДПС и снова подшофе. На этот раз обвиняемый дал согласие на прохождение освидетельствования алкотестером, который показал 0,432 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Через 10 дней 16 июля 2019 года сотрудники уголовного розыска задержали его по подозрению в причинении легкого вреда здоровью 29-летнему приятелю, с которым у него также возник конфликт, в ходе которого он причинил несколько ножевых ранений потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU