2020-01-27T16:59:25+03:00
Общество

В Воронежской области женщины с маленькими детьми смогут пройти переобучение

Или повысить свою квалификацию
Татьяна МИСТЮКОВА
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..Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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С этого года в Воронежской области запускают программу, которая должна помочь с трудоустройством мамам с маленькими детьми.

Так, сегодня на планерке у губернатора руководитель департамента соцзащиты области Ольга Сергеева рассказала, что женщины, находящиеся в декретном отпуске (до достижения ребенком трехлетнего возраста), а также безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста, могут пройти переобучение или курсы повышения квалификации. Для этого им нужно обратиться в службу занятости. По данной программе в текущем году планируется обучить 532 женщины.

- Отбираться будут направления, наиболее востребованные на рынке труда, а также с учетом возможности дистанционной работы. Благодаря интернету сегодня есть множество вариантов удаленного заработка. Эта программа сейчас формируется, но в нее уже можно заходить, - пояснила чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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