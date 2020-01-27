В Воронежской области женщины с маленькими детьми смогут пройти переобучение
С этого года в Воронежской области запускают программу, которая должна помочь с трудоустройством мамам с маленькими детьми.
Так, сегодня на планерке у губернатора руководитель департамента соцзащиты области Ольга Сергеева рассказала, что женщины, находящиеся в декретном отпуске (до достижения ребенком трехлетнего возраста), а также безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста, могут пройти переобучение или курсы повышения квалификации. Для этого им нужно обратиться в службу занятости. По данной программе в текущем году планируется обучить 532 женщины.
- Отбираться будут направления, наиболее востребованные на рынке труда, а также с учетом возможности дистанционной работы. Благодаря интернету сегодня есть множество вариантов удаленного заработка. Эта программа сейчас формируется, но в нее уже можно заходить, - пояснила чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU