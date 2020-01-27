Двое парней несколько часов мерзли в сломанной машине на воронежской трассе

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Павловском районе, на 686 километре трассы М-4 «Дон» на обочине остановился автомобиль «Шевроле-Ланос». Из-за мороза стекла машины быстро обледенели и покрылись инеем. На часах было 8.30, когда попавшего в беду автолюбителя заметили инспекторы.

Оказалось, что за рулем был 20-летний водитель. Молодой человек рассказал, что мотор его автомобиля перегрелся и заглох. Парень решил подождать пока температура двигателя придет в норму, но позже, когда он попытался его запустить, результата это не дало.

Примерно три часа водитель и его 21-летний пассажир прятались от мороза в салоне автомобиля. Проезжающие мимо автолюбители не реагировали на просьбы о помощи.

Госавтоинспекторы предложили мужчинам присесть в патрульный автомобиль, чтобы согреться. Водителю посоветовали отбуксировать автомашину в ближайший пункт автосервиса, но он отказался и попросил попытаться запустить двигатель. При помощи проезжающего мимо грузового фургона, удалось реанимировать машину. Водитель поблагодарил полицейских, после чего самостоятельно продолжил путь до ближайшего автосервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU