В больнице Воронежской области не хватает коек и лекарств для пострадавших в ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:58:48+03:00

В прошлом году в Россошанском районе произошло 1040 ДТП Фото: из архива «КП»

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Прокурорская проверка выявила нарушения стандарта оснащения отделений Россошанской районной больницы, ответственных за оказание помощи пострадавшим в ДТП.

В частности, в отделении травматологии, ортопедии и хирургии стационара не хватает более половины функциональных кроватей. А в отделении скорой помощи ни одна укладка в восьми бригадах не укомплектована в необходимыми лекарственными средствами.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу Россошанской районной больницы с требованием устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU