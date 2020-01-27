2020-01-27T13:58:48+03:00
Общество

В больнице Воронежской области не хватает коек и лекарств для пострадавших в ДТП

Прокуратура потребовала устранить нарушения
Елена ФЕДЯШЕВА
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В прошлом году в Россошанском районе произошло 1040 ДТПВ прошлом году в Россошанском районе произошло 1040 ДТПФото: из архива «КП»
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Прокурорская проверка выявила нарушения стандарта оснащения отделений Россошанской районной больницы, ответственных за оказание помощи пострадавшим в ДТП.

В частности, в отделении травматологии, ортопедии и хирургии стационара не хватает более половины функциональных кроватей. А в отделении скорой помощи ни одна укладка в восьми бригадах не укомплектована в необходимыми лекарственными средствами.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу Россошанской районной больницы с требованием устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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