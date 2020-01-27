В больнице Воронежской области не хватает коек и лекарств для пострадавших в ДТП
Прокурорская проверка выявила нарушения стандарта оснащения отделений Россошанской районной больницы, ответственных за оказание помощи пострадавшим в ДТП.
В частности, в отделении травматологии, ортопедии и хирургии стационара не хватает более половины функциональных кроватей. А в отделении скорой помощи ни одна укладка в восьми бригадах не укомплектована в необходимыми лекарственными средствами.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу Россошанской районной больницы с требованием устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU