В Воронеже конкурс по передаче подземного перехода в концессию заподозрили в непрозрачности

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:44:42+03:00

Теперь документы ждет новая редакция, а вместе с тем сдвинется и срок приема заявок

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Воронежское УФАС потребовало от Управления имущественных и земельных отношений города устранить нарушения в конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию подземного пешеходного перехода на Московском проспекте. Соответственно документы ждет новая редакция. А вместе с тем сдвинется и срок приема заявок.

С жалобой к антимонопольщикам обратилась компания «АБП-Консалтинг». Выяснилось, что в конкурсе не обозначены начальные и предельные значения критерия «Архитектурное решение реконструкции (капитального ремонта) подземного пешеходного перехода». Поэтому могут возникнуть вопросы, кому и за что были начислены те или иные баллы.

- Организатор дает потенциальным концессионерам больше свободы в определении архитектурного облика объекта после реконструкции, но должен оценить этот облик, чтобы город по итогам получил не просто реконструированный, а еще и привлекательный объект, улучшающий городскую среду. Предписание надзорного органа поступило в конце прошлой недели, сейчас оно рассматривается, по итогам будут приняты соответствующие решения, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

Также в администрации отметили, что по закону предписание может быть либо обжаловано, либо конкурсная документация в соответствии с ним будет скорректирована. В любом случае, срок подачи заявок будет продлеваться, информация об этом будет предоставлена дополнительно.

Напомним, сейчас продолжается прием заявок от потенциальных инвесторов. Срок действия концессионных соглашений - двадцать лет. В частности, подземный переход на Московском проспекте (376,1 кв.м.) выделен в отдельный лот. На его реконструкцию требуется 8,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU