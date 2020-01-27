Воронежцев приглашают обсудить новую маршрутную сеть города

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:15:23+03:00

Общественники расскажут, что это такое и почему она необходима

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Активисты сообщества «Город и Транспорт» в Воронеже возобновляет свои лекции в Книжном Клубе «Петровский»! 7 февраля в 19.00 в большом зале состоится первая в этом году встреча, на которой все желающие вместе со специалистами смогут обсудить новую маршрутную сеть города.

В частности, общественники расскажут что это такое, почему власти города хотят ее внедрить, когда это может произойти и многое другое.

- Мы с вами давно не встречались лично, поэтому помимо маршрутной сети уделим время и другим темам - платным парковкам, ремонтам виадуков и другим, - отмечают в сообществе.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU