Воронежцев приглашают обсудить новую маршрутную сеть города
Активисты сообщества «Город и Транспорт» в Воронеже возобновляет свои лекции в Книжном Клубе «Петровский»! 7 февраля в 19.00 в большом зале состоится первая в этом году встреча, на которой все желающие вместе со специалистами смогут обсудить новую маршрутную сеть города.
В частности, общественники расскажут что это такое, почему власти города хотят ее внедрить, когда это может произойти и многое другое.
- Мы с вами давно не встречались лично, поэтому помимо маршрутной сети уделим время и другим темам - платным парковкам, ремонтам виадуков и другим, - отмечают в сообществе.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU