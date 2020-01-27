Воронежцы сфотографировали маршрутный автобус на встречке

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:01:46+03:00

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Утром понедельника воронежцы сфотографировали автобус 27-го маршрута, который выехал на полосу встречного движения на улице Жукова. На кадре, который очевидец разместил в паблике «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте», видно, что таким образом большегруз пытается опередить других участников дорожного движения на перекрестке у кольца.

В таких случаях в мэрии рекомендуют звонить либо по телефону диспетчерской службы фирмы-перевозчика (он указан в салоне), либо в городское управление по транспорту: 260-51-23. При этом вам нужно указать номер маршрута, госномер автобуса, время и место совершения нарушения.

Фотофиксацию нарушения можно отправить и на сайте ГУ МВД по Воронежской области, заполнив официальную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU