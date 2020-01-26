Последняя неделя января в Воронеже будет теплой и дождливой

26 Янв. 2020 2020-01-26T20:14:25+03:00

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Воронежские синоптики спрогнозировали теплую и дождливую погоду на рабочей неделе с 27 по 31 января. Столбик термометра поднимется до +4 градусов. Похоже, зимы в столице Черноземья в этом году совсем не будет.

Так, в ночь на понедельник, 27 января, столбик термометра в последний раз в январе покажет минусовую отметку. В Гидрометцентре прогнозируют -1 градус, облачность и небольшой кратковременный снег. Ветер западный 6 м/с. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Будет облачно и без осадков, ветер западный 4 м/с.

Ночью во вторник, 28 января, температура опустится до 0. Синоптики обещают облачную погоду и временами небольшие осадки. Ветер юго-западный 2 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов. Будет облачно и без осадков. Ветер южный 3 м/с.

В ночь на среду, 29 января, в столице Черноземья вновь будет 0 градусов, облачно и небольшие осадки. Ветер юго-восточный 3 м/с. Днем синоптики прогнозируют +3 градуса тепла и дождь. Ветер юго-восточный 3 м/с.

Ночью в четверг, 30 января, столбик термометра опустится лишь на один градус с дневной отметки и покажет +2 градуса тепла. Будет облачно, а также пройдут осадки. Ветер юго-восточный 5 м/с. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Прогнозируется облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный 7 м/с.

В ночь на пятницу, 31 января, будет +1 градус, облачно и без осадков. Ветер южный 6 м/с. А днем температура поднимется до +2 градусов, пройдут небольшие кратковременные осадки. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU