В Воронеже пропал 29-летний мужчина
Александр Докучаев не выходит на связь с родными уже девять дней
Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 29-летнего Александра Докучаева. 17 января в 11 утра мужчина вышел из дома на улице Мопра и исчез. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в воскресенье, 26 января.
Рост пропавшего 176 см. У Александра Докучаева худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Есть щетина. В день исчезновения мужчина был в красно-сером пуховике, песочного цвета кепке и джинсах.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Александра, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU