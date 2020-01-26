В Воронежской области поймали мужчину, ограбившего пенсионерку
В Воронежской области задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 26 января.
Инцидент произошел в Россоши на улице Простеева. Неизвестный накинулся на 61-летнюю пожилую женщину, когда она возвращалась домой. Мужчина выхватил из ее рук сумку с деньгами, документами и банковскими картами, а затем сбежал.
Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. На место выехали правоохранители. И уже через два часа поймали виновника. Им оказался ранее судимый за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 32-летний местный житель. В отделе он признал вину и объяснил свой поступок отсутствием законного заработка и постоянного места жительства.
На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU