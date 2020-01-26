В Воронежской области поймали мужчину, ограбившего пенсионерку

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:21:56+03:00

Теперь грабителю грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронежской области задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 26 января.

Инцидент произошел в Россоши на улице Простеева. Неизвестный накинулся на 61-летнюю пожилую женщину, когда она возвращалась домой. Мужчина выхватил из ее рук сумку с деньгами, документами и банковскими картами, а затем сбежал.

Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. На место выехали правоохранители. И уже через два часа поймали виновника. Им оказался ранее судимый за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 32-летний местный житель. В отделе он признал вину и объяснил свой поступок отсутствием законного заработка и постоянного места жительства.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU