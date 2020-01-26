2020-01-26T15:21:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали мужчину, ограбившего пенсионерку

Россошанец выхватил из рук женщины ее сумку
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Теперь грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.Теперь грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронежской области задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 26 января.

Инцидент произошел в Россоши на улице Простеева. Неизвестный накинулся на 61-летнюю пожилую женщину, когда она возвращалась домой. Мужчина выхватил из ее рук сумку с деньгами, документами и банковскими картами, а затем сбежал.

Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. На место выехали правоохранители. И уже через два часа поймали виновника. Им оказался ранее судимый за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 32-летний местный житель. В отделе он признал вину и объяснил свой поступок отсутствием законного заработка и постоянного места жительства.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя неделя января в Воронеже будет теплой и дождливой
Воронежская прокуратура проведет проверку ДТП, в котором погибли четыре жителя Дагестана
Хоккеисты «Россоши» проиграли «Белгороду» в гостях
В Воронеже пропал 29-летний мужчина
Реконструкция боев за Воронеж собрала более девяти тысяч зрителей
В Воронежской области женщина сказала покупателю-мошеннику код из смс и лишилась 45 тысяч
В Воронежской области поймали мужчину, ограбившего пенсионерку
В Воронеже водитель иномарки устроил массовое ДТП и сбежал
Воронежский «Буран» проиграл ташкентскому «Хумо»
Появились подробности жуткого ДТП с четырьмя погибшими на воронежской трассе
Воронежцев пригласили на бесплатные лекции о ЗОЖ и дегустацию правильного питания
В Воронеже иномарка насмерть сбила мужчину
Воронежский «Факел» расплатился с долгами на 82 миллиона рублей
Жители одного из домов в Воронеже нашли способ борьбы с серыми буднями и клаустрофобией
В Воронежской области столкнулись легковушка и «ГАЗель»: четыре человека погибли
До 12 лет лишения свободы грозит двум воронежцам из-за 700 рублей
В Воронеже рухнувшая стена разнесла "Ауди", "Митсубиши" и две "Лады"
Преподаватель воронежского вуза собирала деньги с мигрантов
Из-за необычной погоды лесные пожарные начали специальные работы на четыре месяца раньше срока
День освобождения Воронежа отметили лыжным пробегом
Версия смертельного столкновения в Воронеже: водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик
День освобождения Воронежа отмечают и в Камбодже
Зоозащитники: «Догхантеры разбросали в Воронеже отравленный хлеб»
Воронежский бар сожгла его сотрудница
Воронежец сдавал дом за наркотики
Из Воронежской области выдворили иностранца, который никак не выдворялся
Звонок «из банка» стоил жительнице Воронежа миллион триста тысяч рублей
21 пьяного водителя задержали на дорогах Воронежской области
«Хендэ» выехал на встречную на Московском проспекте Воронежа: четверо погибли