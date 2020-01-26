2020-01-26T12:03:22+03:00
Происшествия

Появились подробности жуткого ДТП с четырьмя погибшими на воронежской трассе

Все жертвы - жители Дагестана
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области рассказали подробности ДТП на 608 км автодороги М-6 Москва – Астрахань в Грибановском районе. Авария унесла жизни четырех жителей Республики Дагестан.

Напомним, ДТП случилось 25 января в 22.25. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Приора», 27-летний житель Республики Дагестан, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель», за рулем которого был 34-летний житель Волгоградской области.

В результате аварии водитель «Лады-Приоры» и его пассажиры, мужчины в возрасте 24, 31 и 28 лет, жители Дагестана, от полученных травм скончались на месте происшествия. Постарал также водитель «Газели». Его с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появились подробности жуткого ДТП с четырьмя погибшими на воронежской трассе
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