Воронежцев пригласили на бесплатные лекции о ЗОЖ и дегустацию правильного питания

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже пройдет зимний фестиваль здорового образа жизни GreenFest. Мероприятие запланировано на 8 и 9 февраля в Доме молодежи на проспекте Революции, 32. Об этом сообщили организаторы.

Гостей ждут лекции от опытных спикеров - адептов ЗОЖ, правильного питания и духовного развития, кинопоказ фильмов об экологии, растительном питании и ЗОЖ, интересные подарки и сувениры ручной работы от рукодельниц Воронежа, а также детская зона со «здоровыми» играми, мастер-классами и ярмарка полезных продуктов с дегустацией.

Фестиваль проводится в Воронеже в третий раз. Попасть на него любой желающий сможет бесплатно, но предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU