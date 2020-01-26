2020-01-26T09:12:44+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» расплатился с долгами на 82 миллиона рублей

Финансовая ситуация в клубе стабилизируется
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ФК «Факел».Фото: пресс-служба ФК «Факел».
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Воронежский «Факел» погасил 95% задолженностей на сумму около 82 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции 25 января заявил генеральный директор клуба Роман Асхабадзе. Он уверен, что теперь сине-белым не грозит банкротство.

- Это касается всех направлений – и зарплаты сотрудников, и премиальные, и задолженности перед контрагентами, и так далее. Поэтому можно констатировать, что нашему клубу сегодня ни в коей степени не грозит никакое банкротство, что, к сожалению, в последнее время нередко встречается в профессиональных футбольных лигах России. Так что в данном немаловажном компоненте мы реализовали намеченную антикризисную программу, и с этого момента можно считать, что наш клуб очищен от старых долгов, и его ждёт более стабильное положение дел, нежели в предыдущих сезонах, - отметил Роман Асхабадзе.

Также гендиректор добавил, что вынужденные расходы на погашение долгов «Факела» никак не повлияли на спортивные задачи клуба в текущем сезоне.

- Несмотря на все финансовые сложности, которые нам пришлось преодолевать, задача команды в сезоне остаётся неизменной – прикладывали и будем прикладывать дальше все усилия для того, чтобы «Факел» сохранил место в ФНЛ по итогам Олимп-Первенства России 2019/20, - сказал руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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