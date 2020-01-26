Жители одного из домов в Воронеже нашли способ борьбы с серыми буднями и клаустрофобией

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:38:28+03:00

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Жители одного из домов по улице Владимира Невского нашли хороший способ поднятия настроения соседям. Горожане украсили лифт разноцветными магнитами и оставили послание: «Боремся с серыми буднями и клаустрофобией». Фотографию доброго лифта воронежцы опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 января.

Также создатели акции добра предложили желающим забрать понравившийся магнитик себе, но при этом прикрепить на лифт два других.

Горожан впечатлило такое оформление лифта, однако в его долговечность они не поверили.

- Ненадолго это, идея классная, но найдётся какой нибудь умник, который все испортит! У нас ничего не умеют ценить, к сожалению, - отметил в комментариях местный житель.

Но были и те, кто посчитал, что хороших людей все-равно больше, они и восстановят то, что будет испорчено.

А как вам идея?

ИСТОЧНИК KP.RU