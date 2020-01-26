2020-01-26T08:38:28+03:00
Общество

Жители одного из домов в Воронеже нашли способ борьбы с серыми буднями и клаустрофобией

Горожане украсили лифт разноцветными магнитами
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

Жители одного из домов по улице Владимира Невского нашли хороший способ поднятия настроения соседям. Горожане украсили лифт разноцветными магнитами и оставили послание: «Боремся с серыми буднями и клаустрофобией». Фотографию доброго лифта воронежцы опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 января.

Также создатели акции добра предложили желающим забрать понравившийся магнитик себе, но при этом прикрепить на лифт два других.

Горожан впечатлило такое оформление лифта, однако в его долговечность они не поверили.

- Ненадолго это, идея классная, но найдётся какой нибудь умник, который все испортит! У нас ничего не умеют ценить, к сожалению, - отметил в комментариях местный житель.

Но были и те, кто посчитал, что хороших людей все-равно больше, они и восстановят то, что будет испорчено.

А как вам идея?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водитель иномарки устроил массовое ДТП и сбежал
Воронежский «Буран» проиграл ташкентскому «Хумо»
Появились подробности жуткого ДТП с четырьмя погибшими на воронежской трассе
Воронежцев пригласили на бесплатные лекции о ЗОЖ и дегустацию правильного питания
В Воронеже иномарка насмерть сбила мужчину
Воронежский «Факел» расплатился с долгами на 82 миллиона рублей
Жители одного из домов в Воронеже нашли способ борьбы с серыми буднями и клаустрофобией
В Воронежской области столкнулись легковушка и «ГАЗель»: четыре человека погибли
До 12 лет лишения свободы грозит двум воронежцам из-за 700 рублей
В Воронеже рухнувшая стена разнесла "Ауди", "Митсубиши" и две "Лады"
Преподаватель воронежского вуза собирала деньги с мигрантов
Из-за необычной погоды лесные пожарные начали специальные работы на четыре месяца раньше срока
День освобождения Воронежа отметили лыжным пробегом
Версия смертельного столкновения в Воронеже: водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик
День освобождения Воронежа отмечают и в Камбодже
Зоозащитники: «Догхантеры разбросали в Воронеже отравленный хлеб»
Воронежский бар сожгла его сотрудница
Воронежец сдавал дом за наркотики
Из Воронежской области выдворили иностранца, который никак не выдворялся
Звонок «из банка» стоил жительнице Воронежа миллион триста тысяч рублей
21 пьяного водителя задержали на дорогах Воронежской области
«Хендэ» выехал на встречную на Московском проспекте Воронежа: четверо погибли