В Воронеже рухнувшая стена разнесла "Ауди", "Митсубиши" и две "Лады"
Сегодня, 25 января, сразу несколько автомобилей засыпало кирпичами на улице 303 Стрелковой дивизии. Причиной стало падение дерева. Стена предприятия не выдержала удара, рассыпалась и погребла под собой четыре машины.
На видео, которое снял один из очевидцев, заметны серьезные повреждения "Ауди А6", "Лады-Гранты" и еще одной "Лады". Капоты и даже крыши автомобилей засыпало кирпичами. Чуть меньше пострадала "Митсубиши-Делика".
Полицейские начали проверку по факту повреждения имущества.
Похожая история была в Воронеже два года назад. Тогда кирпичный забор платной стоянки рухнул на припаркованные автомобили.
Стена рухнула на автомобили в Воронеже.Видео: "Типичный Воронеж"
ИСТОЧНИК KP.RU