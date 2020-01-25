2020-01-25T19:16:23+03:00
Происшествия

В Воронеже рухнувшая стена разнесла "Ауди", "Митсубиши" и две "Лады"

К счастью, никто не пострадал
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео.Кадр из видео.
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Сегодня, 25 января, сразу несколько автомобилей засыпало кирпичами на улице 303 Стрелковой дивизии. Причиной стало падение дерева. Стена предприятия не выдержала удара, рассыпалась и погребла под собой четыре машины.

На видео, которое снял один из очевидцев, заметны серьезные повреждения "Ауди А6", "Лады-Гранты" и еще одной "Лады". Капоты и даже крыши автомобилей засыпало кирпичами. Чуть меньше пострадала "Митсубиши-Делика".

Полицейские начали проверку по факту повреждения имущества.

Похожая история была в Воронеже два года назад. Тогда кирпичный забор платной стоянки рухнул на припаркованные автомобили.

Стена рухнула на автомобили в Воронеже.Видео: "Типичный Воронеж"

ИСТОЧНИК KP.RU

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