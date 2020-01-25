2020-01-25T21:43:18+03:00
Происшествия

До 12 лет лишения свободы грозит двум воронежцам из-за 700 рублей

Они до полусмерти избили знакомого
Виктор ПАВЛОВ
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В Коминтерновский районный суд поступило дело о вымогательстве. Обвиняемыми проходят двое мужчин.

По версии следствия, в марте прошлого года они решили отнять у знакомого деньги - 700 рублей. Брал ли он их в долг, или же его захотели лишить этой суммы без всяких на то причин - история умалчивает. Сначала деньги потребовали словесно, а потом начали в буквальном смысле их выбивать. Мужчину повалили на пол и жестоко избили по голове и туловищу. Эксперты квалифицировали телесные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Дело проходит по статье "Вымогательство, совершенное группой, с причинением телесных повреждений". Мужчинам грозит от семи до пятнадцати лет - и все из-за семи сотен рублей и отсутствия сдержанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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