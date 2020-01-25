2020-01-25T18:09:51+03:00
Общество

Из-за необычной погоды лесные пожарные начали специальные работы на четыре месяца раньше срока

Обычно минерализованные полосы начинают делать в конце апреля - начале мая
Виктор ПАВЛОВ
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Мера позволит избежать летних лесных пожаров.Мера позволит избежать летних лесных пожаров.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кому-то погода этой зимы принесла разочарование. А вот сотрудникам Воронежского лесопожарного центра она упростила работу. Как сообщают в региональном управлении лесного хозяйства, там начали проводить профилактические работы раньше срока.

Речь идет о прочистке противопожарных разрывов и создании минерализованных полос (вытянутых канав, в которых оголена почва; эта преграда не позволяет огню пройти дальше). Обычно такие работы начинаются не раньше апреля или даже мая - после таяния снега и прогревания почвы. Но в этом году все по-другому. Специальная техника выехала на работу в Теллермановском, Хреновском и Новоусманском лесничествах. Если погода позволит, сотрудники центра возьмутся и за другие районы.

Отметим, что за этот год предстоит прочистить более 90 км противопожарных разрывов и создать 900 км минерализованных полос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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