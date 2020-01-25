День освобождения Воронежа отмечают и в Камбодже

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:55:14+03:00

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Защитники Воронежа и их потомки не забывают о празднике даже далеко за пределами России.

- Родственник Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Дмитрия Цветкова, Герой Советского Союза Михаил Хотимский принимал участие в боях за Чижовский плацдарм, - рассказали в управе Ленинского района. - Во время сражения за Воронеж он был заместителем командира, а затем командиром 111-ой танковой бригады 25-го танкового корпуса и сражался на Чижовском плацдарме с середины августа до декабря 1942 года. Инициатором укрепления и совершенствования связей между воронежцами в России и Камбодже выступает Галина Голикова - директор школы при посольстве РФ, ранее работавшая в Воронеже.

Накануне Дня освобождения Воронежа по инициативе Посла Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Д. Ю. Цветкова в клубе Посольства прошла памятная акция. Участие в торжественной церемонии приняли сотрудники дипмиссии и члены их семей, учителя и ученики посольской школы, проживающие в Пномпене соотечественники, представители местной средней общеобразовательной школы «Чак Томоук», а также камбоджийского информагентства «Фрэш Ньюз». В завершение участники возложили цветы к расположенному на территории российского заграничного учреждения, обелиску воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В этот раз участники акции организовали медиа-мост между школой при посольстве России и воронежской школой № 45 через интернет. Ребята и педагоги обменялись приветствиями и смогли наладить творческие и историко-патриотические связи.

Посольство РФ в Королевстве Камбоджа выразило благодарность за содействие в проведении патриотической акции управе Ленинского района, администратору мемориального комплекса Чижовский Плацдарм Александру Кондаурову, директору МБОУ СОШ № 45 Ольге Карташовой.

ИСТОЧНИК KP.RU