Воронежский бар сожгла его сотрудница

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:00:19+03:00

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В одном из кафе Коминтерновского района полыхала барная стойка. Лопались бокалы, взрывались и заливали все вокруг огнем бутылки... К счастью, никто не пострадал. Директор заведения насчитал ущерба на 250 тысяч рублей. А причиной всего этого была вовсе не зажженная сигарета, забытая кем-то из посетителей.

Как выяснили полицейские, днем в баре находилась одна из сотрудниц. Она должна была разливать напитки, а не употреблять... Но вышло по-другому. Женщина напилась, подожгла барную стойку и убежала.

- 34-летнюю местную жительницу нашли и доставили в отдел полиции. Она призналась в содеянном, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Свои действия объяснила алкогольным опьянением и обидой на работодателя за несвоевременную выплату зарплаты.

За поджог ей грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU