2020-01-25T12:48:13+03:00
Происшествия

Воронежец сдавал дом за наркотики

Теперь его будут судить за организацию притона
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива ГУ МВД по Воронежской области.Фото из архива ГУ МВД по Воронежской области.
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Новости рынка жилья иногда пересекаются с новостями криминала. 37-летнего мужчину из Воронежа будут судить за организацию наркопритона. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Кто-то из жителей Коминтерновского района сообщил, что в частном доме происходят подозрительные вещи. Там частенько собираются большие группы людей самого мрачного вида.

Как выяснили полицейские, хозяин дома не раз оставлял ключи от него посторонним людям, которые употребляют наркотики. В качестве платы брал не деньги, а небольшие дозы запрещенных веществ - использовал их сам.

- Во время осмотра дома полицейские обнаружили и изъяли предметы для употребления запрещенных веществ со следами синтетических наркотических средств, - комментируют в полиции. - Мужчина дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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