У парка «Патриотов» запретят парковку на время реконструкции битвы за Воронеж

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:19:15+03:00

Участок, где нельзя будет оставить автомобиль Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

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26 января в течение семи часов будет запрещена парковка у парка «Патриотов». Воронежцы с 8:00 до 15:00 не смогут оставить свою машину на участке Ленинского проспекта (вдоль парка «Патриотов») и межквартальном проезде от Ленинского проспекта до улицы Ленинградской.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, ограничение необходимо, чтобы обеспечить безопасность при проведении военно-исторической реконструкции освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, в реконструкции битвы за Воронеж примет участие советский танк Т-70. На поле битвы зрители, конечно, увидят и другую технику и тяжелое вооружение. Начало запланировано в 14.00 на набережной водохранилища напротив музея-диорамы.

ИСТОЧНИК KP.RU