2020-01-24T17:48:45+03:00
Общество

Управляющая компания в Воронеже задолжала 260 тысяч рублей за электричество

Дело дошло до того, что квартиры горожан могут остаться без света
Олег ИВАНОВ
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Управляющая организация «Никольское» задолжала поставщику «ТНС энерго Воронеж» более 260 тысяч рублей за электричество. Деньги, полученные от жителей Левобережного района для оплаты расходов, УК тратила на собственные нужды. Дело дошло до того, что людям могут просто перестать оказывать коммунальную услугу – то есть их квартиры останутся без света.

Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции № 7 для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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