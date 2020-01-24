2020-01-24T17:23:21+03:00
Общество

Руководство мелового карьера в Воронежской области оштрафовали на полмиллиона

Они нарушили сразу несколько законов
Олег ИВАНОВ
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Природоохранная прокуратура возбудила в отношении открытого акционерного общества «Откосинский меловой карьер» дело об административном нарушении (по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ). Речь идет о пользовании недрами с нарушением условий лицензии.

У предприятия не было плана развития горных работ, утвержденного протоколом комиссии Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

Кроме того, ее был определен класс опасности на образующиеся отходы (ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ), не установлен окончательный размер санитарно-защитной зоны (ст.6.3 КоАП РФ).

- Предприятие признано виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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