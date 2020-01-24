Лесорубу из Воронежской области придется ответить за спиленные ясени в суде

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:20:58+03:00

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В октябре 2019 года житель Каменского района спилил с помощью бензопилы несколько ясеней в Евдаковском лесничестве. Затем он распилил деревья на части и перевез к своему дому. Но его поступок не остался незамеченным. Еще бы – ведь ущерб оценили в сумму более 50 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело из-зи незаконной рубки лесных насаждений (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ). Прокурор района предъявил иск в суд в защиту интересов Российской Федерации в лице управления лесного хозяйства Воронежской области. Теперь ущерб попытаются взыскать с «лесоруба».

ИСТОЧНИК KP.RU