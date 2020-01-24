2020-01-24T16:10:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина нарисовала права знакомому

За это она получила срок, не связанный с лишением свободы
Юрий КОЗЛОВ
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В Лискинском районе вынесли приговор женщине, явно переоценивший свой талант художника. Сильно занятый знакомый попросил ее поменять права. Но в ГИБДД сообщили, что на это пойти не могут - нужно личное присутствие водителя. Однако женщина решила, что проблему можно решить совсем уже по-простому. С помощью компьютера, принтера и клея она быстренько состряпала похожие на настоящие права. Водителю они понравились. А вот гаишникам, остановившим его для проверки документов, - нет.

В итоге тайные художества знакомой водителя стали явными. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК РФ «Подделка удостоверения, предоставляющего права, в целях их использования или сбыт таких документов». Женщина признала свою вину. Она попросила о рассмотрении дела в особом порядке без судебного разбирательства.

В Лискинском районном суде учли, что раньше проблем с соблюдением закона у «художницы» не было. И приговорили ее к ограничению свободы на год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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