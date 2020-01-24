Банда из Ростова обворовывала дорогие иномарки в Воронеже

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:34:53+03:00

На их счету как минимум восемь краж

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В Воронеже задержали участников преступной группы, подозреваемых в серии краж из автомобилей. Четверо жителей Ростовской области в возрасте от 22 до 31 года заключены под стражу. Ранее они все были судимы за имущественные преступления.

С 21 по 22 января в полицию поступило несколько обращений от автовладельцев – их обокрали по одной и той же схеме. Днем воры разбивали стекла, залезали в салоны дорогих иномарок и забирали сумки, деньги, техническое оборудование и другие личные вещи.

Вскоре оперативникам удалось выйти на автомобиль «Митсубиси-АSX» - именно на нем передвигались воры. Когда преступников привели в отдел полиции, они рассказали, что прибыли в Воронеж с одной целью – обворовать как можно больше дорогих иномарок.

Сотрудникам полиции удалось изъять часть похищенного имущества. Ростовчане причастны как минимум к восьми кражам. Ущерб составил около четырехсот тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина находятся в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU