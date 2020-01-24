В Воронеже разыскивают сбежавшего из дома подростка

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:34:19+03:00

Посмотрите, быть может, вы видели этого парня?

Парень поругался с родными и ушел в неизвестном направлении

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 17-летнего Вадима Сергиенко. Парень ночью 24 января собрал вещи и ушел из дома на улице Львовская. Как нам стало известно, до этого молодой человек поругался со своими родственниками и, вероятно, поэтому решил сбежать.

Рост Вадима 170-175 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. Известно, что он был одет в темно-синюю толстовку, синие джинсы и черные кроссовки с красными полосками.

Если вы где-либо видели Вадима Сергиенко или знаете, где парень может находиться, сообщите об этом по телефонам 8(960)131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU