2020-01-24T14:34:19+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают сбежавшего из дома подростка

Парень поругался с родными и ушел в неизвестном направлении
Олег ИВАНОВ
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Посмотрите, быть может, вы видели этого парня?Посмотрите, быть может, вы видели этого парня?
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 17-летнего Вадима Сергиенко. Парень ночью 24 января собрал вещи и ушел из дома на улице Львовская. Как нам стало известно, до этого молодой человек поругался со своими родственниками и, вероятно, поэтому решил сбежать.

Рост Вадима 170-175 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. Известно, что он был одет в темно-синюю толстовку, синие джинсы и черные кроссовки с красными полосками.

Если вы где-либо видели Вадима Сергиенко или знаете, где парень может находиться, сообщите об этом по телефонам 8(960)131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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