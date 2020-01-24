В Воронеже разыскивают сбежавшего из дома подростка
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 17-летнего Вадима Сергиенко. Парень ночью 24 января собрал вещи и ушел из дома на улице Львовская. Как нам стало известно, до этого молодой человек поругался со своими родственниками и, вероятно, поэтому решил сбежать.
Рост Вадима 170-175 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. Известно, что он был одет в темно-синюю толстовку, синие джинсы и черные кроссовки с красными полосками.
Если вы где-либо видели Вадима Сергиенко или знаете, где парень может находиться, сообщите об этом по телефонам 8(960)131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU