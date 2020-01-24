Мать экс-чиновника в Воронежской области получала пенсию по фиктивному трудовому стажу

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:20:52+03:00

Теперь же сведения будут скорректированы

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В июне 2019 года Новоусманский районный суд приговорил 36-летнего Виталия Чернова к 7 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Это экс-руководитель Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Дело в том, что организациям, занимающимся производством и реализацией продукции животного и растительного происхождения, необходимы услуги по дезинфекции. Вот руководитель и «склонял» их заключить договоры на такое обслуживание с аффилированными фирмами.

По данным областной прокуратуры, Виталий Чернов получил от представителей агрофирмы взятку. На его родственницу оформили имущество стоимостью не менее 347 тысяч рублей. Чиновник же оказывал фирме покровительство. Впоследствии суд назначил штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть 1,7 млн рублей.

Было и другое дело: 36-летний мужчина потребовал от директора ООО «Аквилон» фиктивно трудоустроить его мать. Конечно же, работать женщина на самом деле не собиралась.

С апреля 2016-го по февраль 2018 года, женщине платили зарплату, а в органы пенсионного фонда переданы сведения о стаже за указанный период.

После вступления в силу приговора компания «Аквилон» должна была предоставить в ПФР сведения для корректировки начисленных страховых взносов и исключения периода деятельности матери Виталия Чернова из страхового стажа. Однако фирма эти сведения не предоставила.

- Бездействие ООО «Аквилон» повлекло за собой незаконное извлечение выгоды Черновой, подпадающей под понятие коррупции, изложенного в Федеральном законе «О противодействии коррупции», - утверждают в областной прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд с иском, чтобы фирма «Аквилон» предоставила Пенсионный фонд сведения для корректировки.

ИСТОЧНИК KP.RU