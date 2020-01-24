Доцента воронежского вуза поймали на взятках в 453 тысячи рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:25:11+03:00

Попался он на получении 240 тысяч от группы студентов-заочников, которым он обещал без проблем дать защитить дипломы

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В тесном содружестве региональных ФСБ и МВД с подключившимися к ним сотрудниками местного управления Следственного комитета был разоблачен взяточник – 64-летний доцент ВГТУ. Мужчину обвиняют в получении 240 тысяч рублей от 15 студентов-заочников. Деньги они давали за положительные оценки при защите дипломов.

По данным полиции, всего с тех пор, как доцент решил вдобавок к зарплате брать взятки со студентов, он накопил поборов на 453 тысячи рублей. В эту сумму входила и ставшие роковыми для ученого мужа 240 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Максимальная ответственность по ней – восемь лет лишения свободы со штраф до 40-кратного размера той суммы, которую коррупционер хапнул.

- Сотрудники трех ведомств, в том числе и нашего, провели обыск по месту работы мужчины, подозреваемого в преступлении. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Доцент вуза на допросе признал свою вину. Однако еще предстоит установить все обстоятельства совершенных преступлений и закрепить доказательную базу, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Астахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU