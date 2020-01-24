В Воронежской области пять женщин «забыли» оформить на детей купленные по материнскому капиталу дома
Сотрудники прокуратуры Кантемировского района обнаружили серьезные нарушения при расходовании материнского капитала. Сперва они выяснили, что местная жительница, родившая второго ребенка, купила дом. Но оформила его исключительно на себя, лишив доли в праве собственности своих детей. Потом оказалось, что также поступили еще четыре жительницы Кантемировского района. Тем самым были нарушены права семи детей.
- Прокурор района обратился в суд с исками с требованиями к пяти семьям оформить дома как следует. С тем, чтобы не было сделок с жильем, ущемляющих права детей, - сообщили в региональной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU