В Воронежской области пять женщин «забыли» оформить на детей купленные по материнскому капиталу дома

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:59:53+03:00

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Сотрудники прокуратуры Кантемировского района обнаружили серьезные нарушения при расходовании материнского капитала. Сперва они выяснили, что местная жительница, родившая второго ребенка, купила дом. Но оформила его исключительно на себя, лишив доли в праве собственности своих детей. Потом оказалось, что также поступили еще четыре жительницы Кантемировского района. Тем самым были нарушены права семи детей.

- Прокурор района обратился в суд с исками с требованиями к пяти семьям оформить дома как следует. С тем, чтобы не было сделок с жильем, ущемляющих права детей, - сообщили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU