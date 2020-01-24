В Воронеже перекроют одну из центральных улиц

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:51:26+03:00

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24 января с 9:30 до 10:30 перекроют движение проезжей части по улице Кольцовской, примыкающей к памятнику И.Д. Черняховскому. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с торжественным ритуалом возложения венков и цветов, посвященного празднованию 77-й годовщины освобождения Воронежа,

Проехать в это время можно будет по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU